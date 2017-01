Cecilia Capriotti, bellezza incontenibile al mare

Da Capri alla Sicilia, con una puntatina a Milano per il concerto di Beyoncé. Le vacanze di Cecilia Capriotti non sono ancora finite. Tanto mare per la showgirl in dolce attesa che giorno dopo giorno mostra le sue curve materne (e incontenibili) in bikini mentre un imperdibile balletto a bordo piscina esalta la sua femminilità.

Accompagnata dalla madre, dalla sorella Manola e dal compagno Gianluca Mobilia, Cecilia si gode sole, relax e tante coccole da parte della sua famiglia. In splendida forma, dalla Sicilia, posta scatti al cardipalmo in costume mettendo in mostra un pancione sempre più tondo e un décolleté a dir poco esplosivo. Anche incinta (di una bambina) la showgirl marchigiana sfoggia costumi super trendy che valorizzano le sue forme. Da quello bianco intero con i laccetti che si intrecciano sul seno, a quello nero al bikini in jeans che possiamo ammirare in uno stacchetto vicino alla piscina sulle note di Justin Timberlake, "Can't stop the feeling".