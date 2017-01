Cecilia Capriotti, Africa e bikini "animalier"

13:53 - Bikini "animalier", in perfetta sintonia con il luogo, e un corpo, come sempre, dalle curve perfette. Dall'affascinante Africa Cecilia Capriotti posta scatti mozzafiato delle sue vacanze di Natale. La showgirl posa sfoggiando le sue curve scultoree in un due pezzi, stringatissimo e dai colori che fanno pendant con l'ambiente.

"La mia Africa, ma casa in Italia controllata", cinguetta Cecilia, che aggiunge un ammonimento per tutti i ladri d'appartamento, che nei giorni delle feste hanno preso di mira i vip in vacanza: "#ladrischifosi #Auguri a tutti quelli che mi Amano...". Il riferimento è sicuramente alla brutta esperienza vissuta dalla collega Selvaggia Lucarelli, che proprio nella notte di Capodanno ha subito un furto in casa. Vacanze tranquille quindi per la sexy Cecilia che si gode la sua Africa probabilmente in compagnia delle sua dolce metà l'imprenditore Gianluca Mobilia, con il quale la love story prosegue a gonfie vele... verso i fiori d'arancio?