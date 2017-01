Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, 15 anni di matrimonio "nella gioia e nel dolore"

"Happy Anniversary dearest Michael! Loving our life together, here's to the next 15!", con uno tenero scatto che li ritrae insieme e abbracciati Catherine Zeta-Jones , 46 anni, augura buon anniversario a suo marito Michael Douglas, 71, con cui è sposata dal 2000. Quindici anni insieme, nella buona e nella cattiva sorte. Eppure tra alti e bassi, momenti difficili e persino una separazione nel 2013, i due attori sono ancora insieme: "Amo la nostra vita insieme" scrive lei e aggiunge: "Fino ai prossimi 15".