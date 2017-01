Caterina Balivo: "Non sono incinta"

12:22 - Non ha mai fatto mistero di volere un altro figlio e chissà che quel pancino sospetto sia un indizio... Caterina Balivo l'altro giorno è stata la presentatrice d'eccezione di una sfilata per spose in dolce attesa ideate dall'amico Gianni Molaro, ma se anche lei fosse incinta? Qualche curva sospetta fa capolino, ma lei smentisce su Instagram: "Non sono incinta".

Sposata a Capri lo scorso agosto con l'imprenditore Guido Maria Brera, un amore che dura dal 2009, Caterina ha già un bambino Guido Alberto, che tra un mese compirà 3 anni. La presentatrice 35enne ha sempre detto di voler allargare la famiglia e chissà che questo sia proprio il momento buono.



Gambe chilometriche e toniche, fisico asciutto e un accenno di rotondità sul punto vita, forse solo dovuto a qualche abito più largo o forse le prime curve di un dolce segreto. Del resto durante la prima gravidanza la Balivo ha nascosto bene la notizia visto che nei primi cinque mesi aveva confessato di aver messo solo quattro chili. Nel 2011 la lieta novella la comunicò attraverso il suo profilo Twitter in cui scrisse: “A giugno mi clonerò”. Questo volta però cinguetta: "Non sono incinta"...