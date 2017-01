Caterina Balivo, fisico al top e passione alle stelle per il marito Guido Mario

Fisico mozzafiato per Caterina Balivo, che, in bikini rosso e nero (senza nessuna allusione alla squadra di calcio, ndr) si gode una pausa relax a Capri, nella sua Campania d'origine, come mostrano gli scatti di Chi. E tra le onde la bella conduttrice non resiste ad un moto di passione per il marito Guido Maria.

Un bacio appassionato sulla riva e il lato B in bella mostra, tonico e scolpito. Prova bikini superata a pieni voti per Caterina, che ha scelto la sua terra campana e la splendida Capri per chiudere in bellezza le sue vacanze estive, prima di tornare sul Monte Bianco, per le riprese di un reality "alpino" che sta suscitando tante polemiche .

Lei intanto però si gode il sole, la spiaggia e la sua famiglia a bassa quota, anzi a livello del mare, prima di risalire in vetta.