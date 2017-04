Cassano fa il babysitter mentre la moglie si allena

Addio “cassanate”, Antonio ha messo la testa a posto e ora che non gioca in nessuna squadra, sta a casa ad occuparsi della moglie, Carolina Marcialis, pallanuotista, e dei due figli. Lo vorrebbero in Cina e in Arabia, ma Cassano ha scelto l'Italia e la famiglia. Vive a Genova dove la Marcialis milita nella Locatelli Genova, la squadra delle “Lontre” in serie A2.