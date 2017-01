Casini-Caltagirone si separano

Un'unione durata otto anni, l'ultimo periodo fatto di molti silenzi e assenze dalla "mondanità", poi la notizia della separazione: Pier Ferdinando Casini e Azzurra Caltagirone pongono fine al loro matrimonio, si erano sposati nel 2007. La notizia è diffusa dal Corriere della Sera, poche righe per spiegare che tra i due rimarranno rapporti di amicizia per il bene dei due figli, e che la loro è una separazione consensuale. Per il leader di Area Popolare, 60enne, si trattava di seconde nozze: dalle prime, negli anni Ottanta, con Roberta Lubich, sono nati altri due figli. Per Azzurra, invece, 42enne, vicepresidente della Caltagirone Editore spa, era il primo matrimonio.