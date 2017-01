Casa Clerici, ora Antonella va a vivere con Garrone?

Manca soltanto che vadano a vivere sotto lo stesso tetto, per il resto Antonella Clerici e Matteo Garrone sono già una famiglia a tutti gli effetti. Condividono le stesse passioni, trascorrono insieme il tempo libero e si scambiano tenerezze, passione e baci come due piccioncini. Eccoli nelle foto del settimanale Chi in una giornata di ordinaria quotidianità al maneggio con Maelle.