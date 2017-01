Casa Beckham: David cuce, Victoria balla

Per diverso tempo la sua immagine è stata quella di una donna imbronciata, super perfetta, magrissima, perfino antipatica. Mai un sorriso, mai una caduta di stile, poi la svolta. Ora Victoria Beckham delizia i suoi follower con le sue performance. Come quella sul divano, mentre mostra la sua agilità sollevando per aria la gamba nuda. David, invece, cuce gli abiti della bambola...

Cantante e ora stilista di grido, Vic, 41 anni, è una donna impeccabile: mamma di quattro figli (belli e da copertina), moglie innamorata (nonostante le continue voci di crisi e addii, ha sempre mantenuto unita la sua famiglia mostrando amore e aplomb in ogni occasione) e stilista in carriera (le sue collezioni vanno alla grande, seppure con i finanziamenti del marito). E' sempre stata accusata di essere troppo seriosa con la sua caratteristica posa imbronciata. Ora qualche sgarro alla regola e qualche colpo di tacco inaspettato: eccola posare sul divano con una gamba all'aria, sensuale e tremendamente agile, come una ballerina.



L'ex calciatore, invece, è da sempre considerato un sex symbol. Bello, affascinante, papà premuroso e marito invidiabile. Gli ultimi post lo vedono perfetto pure in casa: eccolo intento a cucire gli abiti della bambola della figlia. Meglio di così...