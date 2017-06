Carramba che sorpresa, la famiglia Rodriguez torna al completo

La famiglia Rodriguez è al completo in Italia. Tra poco cominceranno le vacanze del clan e nel frattempo anche il fratello di Belen e Cecilia è ritornato a Milano, dopo un viaggio in Argentina che lo aveva tenuto lontano dalla famiglia dallo scorso aprile. Belen ha postato subito l'abbraccio al suo “hermano”, la stessa cosa ha fatto Cecilia.

“Finalmente!!!! Non sai quanta voglia avevo di abbracciarti!!!!” ha scritto Belen. “E finalmente è mio di nuovo, ben tornato a casa” ha aggiunto Cecilia. Entrambe in short inguinali in jeans, fondoschiena sodo e rotondo in bella vista, le sorelle Rodriguez hanno postato lo scatto dell'abbraccio amorevole al fratello Jeremias, che è rimasto lontano dall'Italia per qualche mese. Ora la famiglia si è riunita e insieme staranno programmando le vacanze. Chissà se anche quest'anno con il clan si unirà il fidanzato di Belen, Andrea Iannone e quello di Cecilia, Francesco Monte, oltre a mamma Verona e papà Gustavo e alla mascotte della “happy family” Santiago.