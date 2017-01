Carolina Marconi, doccia ad alto tasso erotico con Alessandro Tulli

11:31 - Sotto una cascata di acqua scrosciante, doccia ad alto tasso erotico per Carolina Marconi e il suo fidanzato Alessandro Tulli. Lui con la schiena alla parete guarda l'obiettivo, lei appoggiata al suo uomo si lascia ammirare in bikini. Bellissima, con quelle curve formose in primo piano, l'ex gieffina venezuelana mette in luce tutta la sua femminilità.

Carnagione ambrata, seno e lato B ben torniti e ventre piatto. La concorrente della quarta edizione del Grande Fratello sa come turbare i suoi fan, ma soprattutto il fidanzato e calciatore Alessandro. Sensuale e ammiccante, Carolina osa su Instagram con immagini super sexy. Un primo piano sul décolleté in palestra, poi sulla pancia piatta e nuda sdraiata sul letto e ora alle terme con il suo compagno in atteggiamenti intimi.



Finalmente, dopo un matrimonio durato poco meno di un anno, celebrato nel 2009, con Salvatore De Lorenzis, imprenditore pugliese conosciuto nel settore delle slot machine, può godersi un po' di serenità.



E' di inizio anno la sentenza del giudice della prima sezione penale di Lecce che ha condannato De Lorenzis a venti mesi di reclusione, e al versamento di una provvisionale pari a 30 mila euro, per maltrattamenti in famiglia. Maltrattamenti di cui fu vittima proprio la Marconi. Ma questa ormai è una storia finita. Per la showgirl è tempo di tornare a sorridere tra le braccia di Tulli.