Carolina Marcialis, natura selvaggia: ecco il suo bagno nel fiume

Per Carolina Marcialis andare controcorrente è una vera passeggiata. Circondata dalla natura selvaggia, si immerge nel fiume gelido destreggiandosi abilmente tra le rocce con un bikini striminzito che mette in risalto le curve del suo lato B a dir poco perfette!

Ai selfie in riva al mare la signora Cassano preferisce farsi immortalare mentre fa lo slalom tra grandi massi nel fiume. Come una vera atleta si arrampica senza fatica mettendo a nudo il suo fisico scultoreo, frutto di tanta attività fisica praticata con costanza. Bellissima, con un due pezzi nero che le calza a pennello, si immerge totalmente in acqua e quando riemerge e risale la corrente lo spettacolo si fa davvero interessante. "Caro Antonio Cassano tu si che hai capito tutto dalla vita. Complimenti", scrive un follower su Instagram. Come dargli torto...