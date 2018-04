Carolina Marcialis in bikini, primo bagno di stagione

Con il primo tuffo in mare dopo la pausa invernale Carolina Marcialis ha inaugurato la stagione dei bagni nella sua Liguria. La signora Cassano, pallanuotista di professione, sfoggia muscoli e forme di tutto rispetto... altro che ansia da prova costume!

Toglietele tutto ma non il mare. Sulle rocce di Quinto Bagnara si è lasciata baciare dal sole invernale, ha riso e scherzato con le sue amiche e ammirato il tramonto con i figli. E ora con il caldo è arrivato anche il tempo di lunghe nuotate, non solo in piscina. Davanti allo specchio di casa mostra il suo nuovo costume nero sgambato, ma al mare la panoramica fronte-retro svela sexy linee invidiabili.