Carolina Crescentini ha un nuovo "boyfriend" made in Usa

Un calice di vino bianco bevuto all'aperto nel tiepido autunno romano, un uomo accanto e il sorriso sognate sulle labbra. Felicità è anche questo. Almeno per Carolina Crescentini immortalata da Settimanale Nuovo insieme al suo nuovo fidanzato un musicista californiano Dave Peter Mellish, con il quale l'attrice sembra aver trovato finalmente il nirvana sentimentale, che un bacio appassionato suggella per i paparazzi.

Dopo una lunga relazione finita nel 2012 la bionda interprete romana è stata legata pe run po' al regista Marco Salom. Ma anche questa love story non ha avuto un lieto fine. Sola però Carolina non ama stare: "Preferisco la coppia", dice al settimanale, "mi piace prendermi cura delle persone". E galeotto fu un viaggio in California fatto di recente. Il colpo di fulmine è scattato immediato. Adesso Dave l'ha raggiunta in Italia e l'attrice sembra al settimo cielo, innamorata e felice come una ragazzina!