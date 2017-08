Carmen Russo, fisico spaziale a Ibiza

Dal mare di Palermo a quello di Ibiza il passo (a due) è breve per Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi in vacanza con la piccola Maria. La famiglia si gode l'estate in barca tra bagni di sole e in acqua dove la showgirl, sempre al top della forma, sfoggia le sue intramontabili curve sexy con un bikini giallo al cardiopalmo. E dopo un piatto di spaghetti subito a bruciare calorie con un po' di ginnastica insieme alla figlia. Fasciata in un completo nero Carmen dà prova della sua elasticità. Da fare invidia!