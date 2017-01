Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, nozze bis in diretta tv con siparietto hot

Lo sposo, Enzo Paolo Turchi, è arrivato in sella ad una moto di grossa cilindrata, la sposa, una splendida Carmen Russo in abito bianco a sirena con lungo strascico, su un'auto fucsia in perfetto Barbie style. Va in scena, anzi in onda e addirittura in diretta tv, per Domenica Live, il matrimonio bis dei due ballerini, 56 anni lei, 66 lui, a 28 anni dal primo sì. Lo avevano annunciato mesi fa: "Un atto d'amore nei confronti di Maria", che per mamma e papà ha fatto da damigella d'onore.

Carmen arriva dopo Enzo ed è subito show, con tanto di siparietto bollente quando la ballerina esce dalla macchina con un agile movimento di gambe in aria e tanto di scorcio sotto il vestito. Slip sì o slip no? dettaglio piccante che scoprirà solo l'amato coniuge.

Poi il rito ha inizio. Commossi, emozionati e innamorati, come se fosse la prima volta Carmen e Enzo hanno rinnovato la loro promessa d'amore, prima in chiesa, qualche giorno fa, poi all'aperto tra applausi, musiche nuziali alla presenza di parenti e amici, con tanto di ingresso trionfale, scambio degli anelli e lancio di due bouquet (uno di Maria, uno di Carmen, ndr).

Lo hanno voluto fare per la piccola Maria, "la gioia più grande della nostra vita, la ragione per cui viviamo da adesso in poi", ha detto la Russo. Hanno voluto esaudire il desiderio della loro bambina, avuta dopo anni di fatica e dolore, due anni e mezzo fa, grazie alla fecondazione assistita, che glielo ha chiesto espressamente."Prometto di essere più buono, ma l'unica cosa che so per certo è che ti amerò per sempre", ha recitato lui. "Il tuo amore è l'essenziale. Tu sei la mia realtà, la vita, il piacere e il dispiacere, sei il divertimento, il nervosismo e la noia. Con te non ho paura del buio, perché tu sei la mia luce. Tu sei me, io sono te", ha ribattuto lei e ha aggiunto: "Promettimi di non cambiare mai, di restare sempre come sei stato fino ad ora".