Carmen Di Pietro confessa: "Ho ritrovato l'amore e ha 11 anni meno di me"

Carmen Di Pietro ha un nuovo amore, è il modello Antonio Rivano, di 11 anni più giovane di lei. Pizzicata mentre incontra a Milano il suo nuovo compagno, rivela in un'intervista esclusiva su "Spy" che Tgcom24 anticipa: "L'età non è mai stata un problema per me".

Con il suo consueto candore l'attrice e showgirl ammette che quello con Antonio non è stato un colpo di fulmine: "Sinceramente non è che sia rimasta colpita al primo incontro. Però mi è stato molto simpatico e ci siamo scambiati i numeri. Poi abbiamo iniziato a scambiarci i messaggini e da cosa è nata cosa".



E rivela che non c'è nessun problema di gelosia con l'ex Giuseppe Iannoni, il padre dei suoi due figli: "Auguro a tutti di avere un rapporto bello con un ex marito come ce l'ho io. Anche perché diciamolo, gli ex sono più simpatici dei mariti!".