Carlos Maria debutta su Instagram ed è guerra tra Fabrizio Corona e Nina Moric

"Da oggi mio figlio Carlosmaria sbarca su Instagram. Seguitelo e capirete tante cose!!". L'annuncio di Fabrizio Corona relativo all'apertura di un profilo personale per il figlio, "regalo per i suoi 16 anni" (scrive l'ex re dei paparazzi, ndr) ha scatenato in poche ore un vero e proprio putiferio social. La prima ad intervenire è stata Nina Moric, che dal Kenia, dove si trova con Luigi Favoloso, ha commentato: "“Nooooo, ti prego. Non mettere questa meravigliosa creatura in pasto ai lupi. Proteggilo, ti prego, non farlo”.

In un lungo post la modella croata e madre di Carlos ha spiegato perché è contraria ai social network: "Oggi sono il sostitutivo dei manicomi... è dovere dei genitori provare a tenere i nostri figli lontani...". Poi in un messaggio per Carlo Maria Nina scrive: "Amore mio, perché? Mi piange il cuore”.



Di tutt'altro avviso Fabrizio Corona, che per annunciare il debutto social del figlio posta addirittura un video "promozionale" in cui intervista Carlos Maria: "Perché hai deciso di aprire un profilo Instagram?" domanda Fabrizio e il ragazzo risponde: "Per comunicare le mie idee e stare al passo coi tempi... I contenuti saranno decisi da me", e poi, incalzato dalle domande del padre prosegue: "Voglio comunicare ciò che riguarda la vita, senza influenzare nessuno... e non si tratta di un profilo commerciale".



Tantissimi i commenti, pro e contro la decisione di Corona di “regalare” un profilo Instgaram al figlio, ma soprattutto tantissimi i follower che hanno cominciato a seguire il sedicenne: quasi 100mila in poche ore. Nello scatto dei debutto il ragazzo appare a torso nudo, il volto serio, i capelli rasati, sul suo petto una scritta: “Dad I Love U" e a corredo questo commento: “Credo in mio padre! Credo nella mia famiglia ritrovata! #iniziodiunanuovavita #ilmioprofiloinstagram #imiei16anni #carlosmaria”. Tante, forse troppe, le similitudini con un giovane Fabrizio Corona.