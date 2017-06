Carlo Conti, vacanze a Mykonos con moglie e figlio

Vacanze a Mykonos per Carlo Conti, Francesca Vaccaro e il piccolo Matteo, 3 anni. "Chi" pubblica le immagini della loro trasferta in Grecia tra sole, mare e giochi con il loro bambino. Mentre il presentatore perfeziona la sua celebre abbronzatura, la moglie, con una carnagione decisamente più chiara, sfoggia un bikini a righe e si ripara la testa con un cappello in paglia.

Lontano dall'Italia per staccare la spina Conti è volato sull'isola greca con i suoi amori più grandi per dedicarsi completamente a loro. "Giocare con Matteo è il mio lavoro preferito" aveva confidato tempo fa raccontando le gioie della paternità. E anche adesso padre e figlio si intrattengono insieme in riva al mare con un secchiellino mentre Francesca li osserva da lontano. La coppia, che si è unita in matrimonio il 16 giugno 2012, non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. Per ora si concede un po' di tempo per chiacchierare amabilmente sui lettini in spiaggia.