Carla Bruni, sexy ex first lady... fuori stagione

Compirà 48 anni il 23 dicembre e la sua è una bellezza davvero... "fuori stagione". In Costa Azzurra, sulla sua spiaggia pubblica preferita Carla Bruni ha sfidato l'autunno ed è rimasta in bikini sfoggiando una forma e una tonicità da ventenne, come mostrano gli scatti del settimanale Chi...

Magra, soda e bellissima come ai tempi d'oro, pre botox, l'ex première dame si è concessa una giornata di mare fuori stagione con la figlia Giulia a Cavalaire-sur-Mer.



Bikini e selfie con i piedi a bagno, poi però Carla ha preferito mettersi un maglioncino, l'autunno ha cominciato a farsi sentire. Con il marito Nicolas Sarkozy, la sexy ex modella trascorre la maggior parte del suo tempo libero proprio in Costa Azzurra, dove i due hanno una splendida villa con piscina e presto con spiaggetta privata sul promontorio di Cap Nègre. Le ama fare sport, correre sulla spiaggia e tenersi in forma... e i risultati si vedono!