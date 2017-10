Carla Bruni: “Con Nicolas Sarkozy sesso pazzesco”

Doveva promuovere il suo nuovo album “French Touch”, in realtà Carla Bruni si è soffermata ad elogiare le doti sotto le lenzuola del marito Nicolas Sarkozy. L'ex first lady ha definito “fantastici” i rapporti col marito, ma il desiderio non basta nella coppia: “Solo il fuoco e la passione portano alla distruzione” ha detto.

"Sì, sono ancora attratta dal mio uomo e immagino che lui sia sempre attratto da me, dopo questi dieci anni. In un matrimonio bisogna provare sia desiderio sia amicizia per il proprio partner. Quando vivevamo nello splendido Eliseo cercavo di cenare con lui ogni volta che la sua agenda glielo permettesse. Facciamo ancora del sesso fantastico. Cerco sempre di mantenere un po' di mistero. Penso anche che bisogna essere molto attratti dalla persona che si sceglie. Quando l'attrazione svanisce e il mistero scompare, è qui che cominci a voler tradire e mentire... ed è l'inizio della fine". Questa la ricetta della Bruni che ha dichiarato di essere una femminista convinta pur non portandolo scritto sulle magliette.



Ora che ha svestito i panni di premiere-dame, Carla racconta che non le manca quello status: "Al tempo mi preoccupavo troppo per mio marito, avevo paura che avrebbero cercato di ucciderlo, ma per noi è stato un onore incredibile. Ho potuto aiutare tante persone durante il periodo all'Eliseo. Non mi manca quella fase della mia vita, ma amo i ricordi che mi ha lasciato".