Candice Swanepoel, scatto sensuale

09:34 - Uno scatto in bianco e nero che inquadra le gambe affusolate e la lingerie nera. Distesa sul letto, seminuda, intrigante e maliziosa c'è Candice Swanepoel, l'Angelo di Victoria's Secret, sogno erotico di molti uomini. Lei, civettuola, tra uno shooting e l'altro, regala scatti sensuali sui social. E i commenti dei follower si sprecano...

Nonostante la sua bellezza statuaria e la sua sensualità evidente, nonostante sia una delle donne più desiderate del mondo, Candice non sembra essere poi così "self-confident", anzi... Nella foto si nota un neo, una piccola imperfezione che sembra aver turbato la modella. Così, presa da voglia di confidenze, ha cinguettato ai suoi fan il suo stato d'animo: "Ho notato il mio "marchio" di bellezza e ho capito che tutto quello che mi riguarda è un bene. Il mio piccolo promemoria mi ha salvato da auto-tortura e negatività, perché qualsiasi cosa con un nome simboleggia che non ho bisogno di cambiare. Adesso guardo il mio riflesso allo specchio e mi vedo come pure bellezza".



E per dimostrarlo, regala scatti al cardiopalma: dagli shorts inguinali alle sue mise mozzafiato, Candice stuzzica e incanta. Come sempre... Protagonista delle passerelle di New york durante la fashion week, immancabile sul set del nuovo shooting di Victoria's Secrete, la Swanewpoel fa impazzire proprio tutti...