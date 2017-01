Candice Swanepoel, nuda e sinuosa Venere dell'oceano

"The ocean was the best place,That was what she loved most. It was a feeling of freedom like no other, a feeling of communion with all the other places and creatures the water touched", candice cita una frase della scrittrice americana Ann Brashares, "l'oceano era il luogo che amava di più, le dava una sensazione id libertà e di comunione con tutte le altre creature e le cose toccate dall'acqua...". Poesia, come il suo corpo, perfetto e impeccabile, che l'8 dicembre si trasformerà e rimetterà le ali da Angelo, per il grande Victoria's Secret Fashion Show...Un evento da non perdere.