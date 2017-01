Candice Swanepoel, lato B leopardato sulla spiaggia

E' riuscita a mandare la Rete in tilt un'altra volta Candice Swanepoel. Ventisette anni, sudafricana, misure 84-59-88, un metro e settantotto d'altezza e 7,6 milioni di followers su Instagram. La sexy modella e angelo di Victoria's Secret ha postato un altro scatto (dopo quello in cui si mostrava tutta nuda!) mozzafiato. Micro slip leopardato e lato B da levare il fiato.

Sempre molto attiva sui social network la sexy top posa come una statua greca sfoggiando curve perfette e scolpite! Una visione angelica che strega e incanta i followers e che lancia la Swanepoal nell'Olimpo delle donne più belle del mondo e di quelle che contano sui social.

Engagé con un modello brasiliano, Hermann Nicoli, Candice passa molto del suo tempo con pochi o senza vestiti: "Per quanto mi riguarda, mi sento al meglio... quando ho addosso meno vestiti possibile! Davvero, il mio massimo è stare in bikini su una spiaggia!", aveva detto la modella in un'intervista. E siamo tutti d'accordo.