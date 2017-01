Candice Swanepoel, in piscina per lei basta un triangolino di stoffa

Il primo piano di un minuscolo slip da bagno , la quantità di stoffa strettamente indispensabile per coprire quello che deve. E un pancino ultrapiatto, da top model. A postare lo scatto è infatti Candice Swanepoel , angelo di Victoria's Secret che con con il proprio corpo ha sicuramente un rapporto ottimo. Ma non di solito corpo si vive e così Candice nutre lo spirito leggendo "La bibbia dei cristalli".

Lei stessa nella didascalia della foto definisce il suo bikini giallo "teeny weeny", ovvero microscopico. E non ci è dato sapere come fosse il pezzo di sopra del costume, ammesso che pezzo di sopra ci fosse.



Tra un momento di relax in piscina e una lettura sulle proprietà terapeutiche dei cristalli, a Candice però tocca anche lavorare. E così sul suo profilo ha postato anche alcuni scatti presi su un set fotografico. E anche qui la bellissima modella dona scorci intriganti, come in una foto dopo il seno è coperto a malapena da una vestaglia arrotolata.