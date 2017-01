Candice Swanepoel, il suo lato B manda in tilt la Rete

La Rete è andata in tilt. Quasi 300 mila sono stati i "like" di apprezzamento dei suoi ammiratori per il nudo di Candice Swanepoel, sdraiata su una spiaggia in Costa Rica, lato B mozzafiato in primo piano. Uno scatto che incorona la splendida modella sudafricana, Angelo di Victoria's Secret, a più sexy di questo inizio 2016.

A vederla in bikini mentre sfila in passerella o posa disinvolta sui magazine di tutto il mondo siamo ormai abituati, del resto è uno degli Angeli più ammirati e gettonati del noto marchio di lingerie americano!. Senza veli però è davvero un'altra cosa. Una cosa meravigliosa. Perché Candice ha un fisico così perfetto e scultoreo da far impazzire chiunque. "Per quanto mi riguarda, mi sento al meglio... Quando ho addosso meno vestiti possibile! Davvero, il mio massimo è stare in bikini su una spiaggia!" aveva detto la modella in un'intervista. I vestiti adesso li ha tolti tutti e in questa foto di Jerome Duran è una visione celestiale... anzi angelica!