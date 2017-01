Candice Swanepoel, il pancione cresce e lei festeggia in topless

L'annuncio della gravidanza era arrivato a marzo con un messaggio a sorpresa la top annunciava che il test era positivo. Poi sono seguite poche fotografie della crescita del suo pancino, tutte bellissime, in cui Candice è sepre apparsa in grandissima forma. Ancora non si sapeva il sesso del nascituro, fino allo scatto in topless in cui la Swanepoel avvisa i follower che sarà un maschietto. Dopo la cicogna potrebbero sbocciare i fiori d'arancio per la modella Secondo una fonte Nicoli avrebbe chiesto alla Swanepoel di sposarlo. Candice tempo fa aveva detto: “Mi sento già sposata. Stare con una persona da 10 anni è come un matrimonio. Non ho bisogno di firmare delle carte".