Canalis, Palmas e Caracciolo, ex veline in bikini

Sono salite sul bancone di Striscia fancendo impazzire milioni di italiani. Elisabetta Canalis, Costanza Caracciolo e Giorgia Palmas, con i loro stacchetti e la loro bellezza acqua e sapone hanno fatto la storia della televisione. A distanza di anni le ritroviamo sul social mentre sfoggiano curve mozzafiato in bikini: Eli in California, Costy a Ibiza e giopalmas82 sul balcone di casa a Milano.

Sembra che per loro il tempo si sia fermato. Sempre al top continuano a sfoggiare curve che non lasciano indifferenti. Su Instagram indossano coloratissimi costumi mettendo a nudo curve perfette. La Canalis, a Striscia dal 1999 al 2002 si sollazza a bordo piscina mostrando un fisico scultoreo nonostante sia diventata mamma meno di un anno fa. Anche Giorgia Palmas, velina mora dal 2002 al 2004, sul terrazzo, con un cappello in testa, evidenzia un lato B e delle gambe meravigliose: "Sorridi perché l'estate ti sorride!!", cinguetta su Instagram. Infine Costy, nella trasmissione di Antonio Ricci dal 2008 al 2012, lasciato a casa il fidanzato Primo Reggiani, pubblica le immagini della sua vacanza al femminile a Ibiza.