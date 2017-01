Campari 2015, ecco la cover di Eva Green

12:07 - Un sensuale abito fasciante rosso e una splendida Eva Green. Campari ha reso nota la cover del famoso Calendario, che per il 2015 avrà come tema Mythology Mixology. Gli scatti, realizzati dalla fotografa Julia Fullerton-Batten, saranno svelati il prossimo 5 novembre. La bellissima Eva farà da guida in un viaggio del tempo scandito dalle tappe fondamentali del marchio.

La Green posa davanti alla ruota del tempo, che simboleggia le date chiave del ricco passato di Campari attraverso dodici dei cocktail più famosi. L'attrice tiene tra le mani un bicchiere e interpreta a meraviglia la nuova musa del brand. Il Calendario Campari, stampato in sole 9.999 copie, non sarà in vendita, ma verrà distribuito agli amici del marchio in tutto il mondo. E sarà visibile sui profili social di Campari.