Camilla, letture scandalose durante le vacanze italiane senza il Principe Carlo

In esclusiva mondiale su "Chi" le immagini delle vacanze solitarie di Camilla, moglie del principe Carlo d'Inghilterra. La duchessa di Cornovaglia ha trascorso alcuni giorni in Sardegna, a bordo dello yacht di amici, senza il marito rimasto a Londra per impegni ufficiali. In una delle foto, destinata a far discutere e ad accendere polemiche, è immortalata mentre legge un libro che sta suscitando una nuova bufera a corte, "The quest for Queen Mary".