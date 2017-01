Camilla d'Inghilterra "osa" in costume leopardato

Costume leopardato e vertiginoso décolleté per Camilla, la duchessa di Cornovaglia in barca con gli amici ad Ibiza. La moglie dell'erede al trono d'Inghilterra, 68 anni, sfoggia con nonchalance la sua mise da mare con fantasia animalier e sembra proprio una "leopardessa" come mostrano gli scatti del settimanale Chi.