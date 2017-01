Camila Raznovich, ultimo sole d'estate in topless

Tintarella il più integrale possibile e "pieno" di sole per ricaricasi al meglio e tornare più in forma che mai. E in forma Camila lo è già. Le curve e il topless, fotografati dal settimanale Donna al Top, lo dimostrano. Ultime vacanze quindi in compagnia delle sue bambine Viola e Sole, avute dal compagno l'architetto Eugenio Campari, che però manca all'appello. E manca da un po'. Così come da un po' si mormora di una crisi in corso tra i due. Negli scatti social degli ultimi mesi di lui non c'è traccia. Camila non sembra turbata e nemmeno preoccupata, sorride, gioca con le sue figlie e si gode l'ultimo sole. Della sua vita privata non parla, tanto meno di quella sentimentale. Presto tornerà in tv e la sua figlia più grande ha appena cominciato la prima elementare... The show must go on.