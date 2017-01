Camila Raznovich, topless in barca

IN PAUSA Camila, topless di schiena

Di schiena in topless sulla spiaggia... da sola. Camila Raznovich in "pausa di riflessione" con il compagno Eugenio Campari, come riporta il sito Dagospia, medita ad Ibiza con un cappello in testa e cinguetta: "Come seat with me...". Un invito a qualcuno?