Camila Raznovich, nuda e casta tra le lenzuola

10:38 - Nuda. E' così che va a letto la sera e si risveglia la mattina. Camila Raznovich, con un selfie in una stanza d'albergo milanese, mette in mostra parte della sua schiena e le spalle. Viene da dire foto "casta" per la presentatrice che solo pochi anni fa è stata pizzicata a Formentera in una spiaggia di nudisti con il marito e la sua primogenita.

Tra le candide lenzuola spunta lei, Camila. Appena sveglia, con il viso acqua e sapone e i capelli sulla schiena, non resiste ad uno scatto alle prime luci del giorno. "Buongiorno Milano", scrive su Instagram... e se il buongiorno si vede dal mattino, c'è poco da aggiungere, le immagini parlano da sé.



Amante dello yoga e di uno stile di vita molto "nature", la Raznovich è una nudista convinta. A darne la prova sono alcune immagini provenienti dalle Baleari del 2010. Lei, insieme al compagno, architetto, Eugenio Campari e alla loro prima figlia Viola, prendeva il sole completamente nuda. A coprirla solo un cappellino sulla testa. Da quattro anni non si hanno più tracce di vacanze simili, ma nulla vieta che possa ripeterle... in totale libertà.