Cambio look, Belen torna bionda

E' tornata bionda. Nuovo cambio di look per Belen, che dopo mesi di color cioccolato ha deciso di rituffarsi nel passato da bionda. E così eccola saggiare il gradimento dei follower. Un fan le scrive: "Ora tutte le more diventano bionde. Peccato che per diventare belle come te ci vuole un miracolo".

Belen ha scelto una colorazione dolce per schiarire e due nuances per tonalizzare e dare movimento dalle radici alle punte. E a giudicare dalle migliaia di like che ha ricevuto c'è da giurare che il cambiamento è piaciuto. Infatti sono tutti d'accordo che la bella argentina starebbe bene con qualunque colore di capelli e con qualunque acconciatura. Lei soddisfatta se la ride e posta una foto del magazine statunitense The Hollywood Report, una delle riviste americane più famoso negli States, in cui compare nella pubblicità di un marchio di moda. Per la Rodriguez è l'ennesima soddisfazione professionale.