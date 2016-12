Calendario Ricciardi: 12 mesi tra cibo ed erotismo... che goduria!

La tentazione della mela? E' solo un assaggio del calendario social che il fotografo Enrico Riccardi ha realizzato in collaborazione con lo chef Walter Martino, conosciuto in America come The Million dollar Chef, e che verrà presentato a gennaio a Miami nel ristorante KAORI in Downtown. Il calendario #acasamia vede 12 bellissime modelle posare accanto al cibo. Sbarcherà prestissimo su Instagram.