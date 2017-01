Calendario Pirelli 2015 all'insegna dell'erotismo curvy

13:47 - La sensualità femminile è la protagonista del nuovo calendario Pirelli, presentato all'Hangar Bicocca di Milano. Per la 42esima edizione di The Cal le protagoniste, fotografate da Steven Meisel, sono dodici tra modelle e top emergenti. Tra loro anche la curvilinea Candice Huffine, 90 chili di sex appeal e bellezza prorompente.

Le altre Calendar Girl 2015 sono Gigi Hadid, Carolyn Murphy (già presente nel calendario del 1999) , Cameron Russel, Isabeli Fontana (apparsa già in diverse edizioni del Calendario Pirelli), Adriana Lima (presente nel Calendario Pirelli 2005 e 2013), Raquel Zimmermann, Karen Elson (ritratta nel 2006), Joan Small (apparsa nel Calendario Pirelli 2012), Natalia Vodianova (protagonista anche del Calendario Pirelli 2003-2004-2006) , Sasha Luss, Anna Ewers.



“A mio avviso – spiega Meisel – sono questi i modelli estetici di riferimento del mondo odierno. Rappresentano gli stereotipi che la moda e lo star system ci impongono in questo momento. Non volevo fare un calendario concettuale, né legarlo a una particolare location, ma 12 manifesti in cui è la donna, con la sua sensualità, la protagonista assoluta di 12 immagini molto diverse tra loro. Volendo limitare l'utilizzo di abiti e accessori e disponendo della massima libertà creativa, ho trovato molto stimolante giocare con i colori, con il trucco, con i materiali. E' stata un'esperienza molto gratificante”.!