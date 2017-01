6 novembre 2014 Calendario Campari: ecco i 12 mesi di Eva Green Stampato in 9.999 copie è destinato agli amici del brand sparsi in tutto il mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

13:02 - Dopo Uma Thurman, tocca a Eva Green interpretare dodici mesi in red. Arriva il nuovo calendario Campari, stampato in 9.999 copie destinate agli “amici” del brand sparsi in tutto il mondo, sul tema “Mythology Mixology” per rivivere i dodici cocktail classici e più amati. La Green sensuale e sexy interpreta il fil rouge diretto dalla macchina fotografica di Julia Fullerton-Batten.

La musa ispiratrice di questa edizione del calendario che è più che mai femminile grazie anche alla presenza della Fullerton-batten a capo del progetto, è una Eva Green sensazionale che veste abiti griffati e interpreta con sex appeal “le ricette” di Campari. In una sola collezione c'è tutto il vademecum del brand lungo tutta la sua storia: una sorta di viaggio eccitante attraverso i cocktail, le immagini, il tempo.