Calendari 2016: ecco Artemis, nudi artistici sott'acqua

E' online il caòlendario 2016 Artemis, realizzato dal fotografo Claudio Gusmaroli. 12 scatti realizzati sott'acqua per quattro modelle Natasha Legeyda, Gabriella Natale, Elena Riz e Matilde Rossi, che posano nude nude e in apnea nel bellissimo scenario del mar Ligure. Lo scopo è, come ogni anno, benefico. Il ricavato infatti sarà interamente devoluto all'associazione Scarpetta Rossa ( associazione che opera in tutta Italia per aiutare donne che hanno subito violenza, fasce disagiate, ragazze madri.. ).