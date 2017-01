Calendari 2015, ecco Miss Mamma

12:07 - La più elegante, la più dolce, la più radiosa, la più sorridente, la più fashion... Il calendario 2015 di Miss mamma Italia, giunto quest'anno alla sua 22esima edizione, vede mese per mese le mamme protagoniste, ognuna vincitrice in una sezione, ma tutte belle. Protagoniste degli scatti sono le 13 vincitrici della Finale Nazionale, capitanate dalla splendida 34enne ferrarese Francesca di Raimondo “Miss Mamma Italiana 2014”.

Vediamo le protagoniste mese per mese:



GENNAIO: CARMELA BALSAMO, 40 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana ELEGANZA 2014”.



FEBBRAIO: ROSSELLA PRANDINI, 35 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana SOLARE 2014”.



MARZO: VANESSA PADOVANI, 28 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana SORRISO 2014”.



APRILE: MELISSA CORNACCHIONE. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana FASHION 2014”.



MAGGIO: EUROSIA CIABATTONI, 36 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana DOLCEZZA 2014”.



GIUGNO: MICHELA ZAVALLONI, 40 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana RADIOSA 2014”.



LUGLIO: ELISA MATERAZZO, 36 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana IN GAMBE 2014” .



AGOSTO: FRANCESCA DI RAIMONDO, 34 anni. È la vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana 2014” . Sua anche la splendida immagine usata in copertina.



SETTEMBRE: CATIA CALLEGARO, 45 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana ROMANTICA 2014” .



OTTOBRE: GIULIA RIZZARDI, 40 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana SPRINT 2014” .



NOVEMBRE: STEFANIA GIRELLI, 40 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana SIMPATIA 2014” .



DICEMBRE: DEBORA D’AVANZO, 32 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GLAMOUR 2014” .



GENNAIO 2016: CRISTINA ROSSETTI, 38 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana SPONSOR TOP 2014” .



Le foto sono di Ermes Tazzari e di Enzo Petito photographer.