Calciatori in ferie, gli juventini sono a Mykonos

Gli juventini Barzagli, Marchisio, Sturaro, l'ex bianconero Storari e il tifoso Martorana, tutti insieme appassionatamente per la prima vacanza di “squadra” a Mykonos con le rispettive mogli e compagne. Fanno gruppo non solo nello spogliatoio ma soprattutto fuori. E per festeggiare lo scudetto e le vacanze si concedono qualche giorno di relax in Grecia in una location ah hoc studiata tutta per loro.