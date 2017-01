C'è ma non si vede, il mistero dell'ombelico di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi, concorrente del Grande Fratello 11, in vacanza al mare con i figli e il marito condivide sul social l'album della sua scottante estate. Fisico statuario in primo piano, dal sedere alla brasiliana al seno bombastico fino agli addominali scolpiti. Piccolo neo... tra uno scatto e l'altro l'ombelico ogni tanto scompare. "Diglielo che l'ombelico l'ha fatto sparire il mago Merlino", suggerisce un fan divertito di fronte alle polemiche sollevate da alcuni follower.

Due gravidanze a distanza di due anni e una silhouette ritrovata in tempi record. Guendalina, mamma sexy e super attenta alle sue curve, deve fare i conti con alcuni follower che mettono in dubbio le sue reali forme accusandola di ricorrere a Photoshop. E dopo la foto incriminata in cui non c'è traccia del suo ombelico, arriva la risposta immediata a margine di uno scatto in cui tutto figura al posto giusto: "Senza trucco e senza filtri e soprattutto con il mio ombelico ed il buco del piercing!!!!". Non è la prima volta che il social si focalizza su quel "puntino". Appena dopo la nascita di Salvatore, l'ultimo di casa, sfoggiava su Instagram un ombelico davvero alto, molto curioso.