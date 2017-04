Bye bye Vacchi, Gianluca prende casa a Miami

Una suite rialzata vista mare, questa la dimora di Gianluca Vacchi, sbarcato a Miami con la fidanzata Giorgia Gabriele e pronto ad animare le notti dei vip in America. S2S è il nome della casa del manager italiano: sunrise to sunset, ovvero dal tramonto all'alba. E cosa ci riserverà Vacchi nella sua nuova vita Oltreoceano lo scopriremo presto. Intanto regala ai follower i siparietti in moto e a due passi da lui c'è pure l'amico Christian Vieri.

L'estate si avvicina e Vacchi è pronto a ballare senza fine con i suoi amici. Le trovate stravaganti sono all'ordine del giorno (girare in moto per casa è solo l'ultima pazza idea dell'imprenditore) e a Miami Gianluca sfogherà i suoi ardenti spiriti. “Finalmente nella mia nuova casa” scrive postando le immagini della suite con vista mare. La Gabriele che in America è sbarcata già da qualche settimana si diverte in bikini, Gianluca per ora si limita alle scorribande in motocicletta.