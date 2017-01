Buon Compleanno Gisele Bundchen, 36 anni di bellezza e perfezione

Testimonial per Chanel e Givenchy, madre amorevole e progressista di due splendidi bambini Benjamin 6 anni e Vivian 4, generosamente esibiti sui social nelle varie fasi della giornata, dall'allattamento al viaggio in aereo passando per le lezioni di yoga.



E poi moglie desiderabile e premurosa di un uomo altrettanto bello e perfetto, la star del football americano Tom Brady e ancora salutista convinta, guest star agli eventi più disparati da quelli charity a quelli più glamour e modaioli e sempre e ancora top, contesa dai maggiori fotogarfi, ricca ed influente, un'icona di bellezza e di stile per un'intera generazione.