Buffon tra figli e nonni: weekend con la famiglia allargata

Quattro maschietti scatenati pronti per giocare con mamma e papà in questa bellissima famiglia allargata. Il Settimanale Nuovo ha pizzicato i Buffon a Torino, dove Ilaria D'Amico ha trascorso con il suo compagno e i figli un weekend in famiglia. Con Gigi e Ilaria c'erano il piccolo Leopoldo Mattia, il figlio di lei Pietro e quelli di lui, Louis Thomas e David Lee.