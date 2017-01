Buffon: pace con Alena e nozze con Ilaria

Uno scudetto vinto, un Europeo in vista, una famiglia allargata perfetta, la pace ritrovata con la ex e le nozze in vista con la nuova compagna. Ecco il periodo d'oro di Gianluigi Buffon, il portiere della Juve pronto a guidare la Nazionale in Francia. A commentare le partite del portierone ci sarà proprio la sua Ilaria D'Amico, che ritorno a lavorare dopo la pausa maternità. E al coppia pensa alle nozze, come racconta il settimanale Diva e Donna.

Il divorzio con Alena Seredova ha fatto il suo corso e secondo il settimanale Diva e Donna Gigi e Ilaria starebbero pensando alle nozze, tanto che sul dito della D'Amico sarebbe spuntato un nuovo anello. La giornalista che a gennaio ha partorito il suo secondo figli, il primo da Gigi Buffon, rientrerà al lavoro proprio tra giugno e luglio in occasione degli Europei di calcio in Francia quando Gigi sarà in porta con gli azzurri.



“Devo dire che ho un figlio talmente buono e dolce che non posso dire di non essere stata fortunata. Adesso però lo lascerò a casa con la nonna, niente camerino” ha detto Ilaria pronta a rivestire i panni di giornalista in tv. Buffon reduce dal successo in campionato con i bianconeri confessa: “Non mi sento un grande uomo. Giudicatemi come sportivo”. Intanto starebbe pensando al matrimonio con la D'Amico...