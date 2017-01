Buccino, le Kardashian italiane sexy a Formentera

Proprio come per le sorelle Kim, Kylie, Khloe Kardashian anche la vita delle Buccino è social. Cristina su Instagram sfoggia curve al cardiopalmo mentre risale in barca dopo un tuffo in mare: seno prosperoso in primo piano e stacco di coscia perfetto per la sorella più famosa. Non meno sensuali sono Maria Teresa, che con un triangolino sottolinea un décolleté incontenibile, e la sorella Donatella che con un due pezzi fucsia posa a poppa come una sirenetta.