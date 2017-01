Brooklyn, Aurora, Lourdes e gli altri figli di... genitori vip

C'è chi ha scelto il mondo della moda, come la figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, Lily Rose, bella, elegante e ormai gettonatissima dalle grandi griffe come Chanel. O come il giovanissimo Brooklyn Beckham.



Chi ha puntato alla televisione come la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora e chi ha catturato l'attenzione di tutti per le sue stravaganze, come Lourdes Ciccone, degna figlia di Madonna o Rumer WIllis, figlia di Bruce Willis e Demi Moore. Un destino comune li lega, i loro genitori super vip!