Brittny Ward, per Jenson Button una coniglietta da social network

Come quello fatto per raddrizzare una linea del naso che prima era appena guastata da una gobbetta che il chirurgo ha tirato via, dritta come un fuso. E a giudicare da alcune immagini anche il seno potrebbe avere avuto le sue dosi di attenzioni, ma su questo non ci sono conferme ufficiali.



La Ward e Button nelle ultime settimane sono stati inseparabili e a giudicare dalle foto di Brittny, è chiaro il perché il pilota abbia perso la testa. In amore per lui è meglio andare senza freni.