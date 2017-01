Brice Martinet, matrimonio a sorpresa con la sua Elena

Brice Martinet ha mantenuto la promessa. L'ex naufrago de "L'Isola dei Famosi" ha sposato Elena Falbo anche con rito religioso, come aveva annunciato durante il reality. "Elena e io ci siamo detti sì cinque anni fa con rito civile, ma ci tenevo a confermare questa promessa in chiesa", ha detto Brice al settimanale Chi, in edicola mercoledì 13 maggio. A Tgcom24 uno scatto in anteprima dell'album delle nozze, pubblicato dalla rivista.